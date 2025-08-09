買い物客でにぎわう「盒馬鮮生」の広東省深圳市の店舗。（２０２４年１１月９日撮影、深圳＝新華社記者／王豊）【新華社上海8月9日】中国電子商取引（EC）大手アリババ集団傘下の生鮮スーパー「盒馬（フーマー）鮮生」は7日、2026年度（2025年4月〜26年3月）に約100店舗を新たにオープンすると発表した。実現すれば、全国の店舗数は500店を超える見通し。同社の厳筱磊（げん・しょうらい）最高経営責任者（CEO）は