原爆犠牲者を悼むように長崎には朝から雨が降り注いだ。被爆８０年の節目を迎えた９日、長崎市の平和公園で開かれた平和祈念式典には、高齢となった被爆者や遺族らが参列した。ノーベル平和賞で脚光を浴びた「核のタブー」、そして「核なき世界」という理想を目指し、声を届け続けることを誓った。「あの現場を知っている人はあまりいなくなった。知っている限りのことを精いっぱいお話ししたい」過去最高齢の被爆者代表とし