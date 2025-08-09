海抜が低く水害リスクが高い東京・足立区。学校を通じて防災力を高める取り組みが進められています。夏休み中の教室。この日おこなわれた防災研修会の生徒はこの学校の先生たちです。「子どもたちと家族を守るためにどうすればいいか、それぞれのステージでやるべきことを考えてください」先生たちは水害を想定し、どのような被害がでるのか？課題の洗い出しと対策を話し合いました。実はこの千寿桜堤中学校。荒川の堤防のすぐ横