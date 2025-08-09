今年もやってきました、40℃近い“災害級の暑さ”。2025年の夏は、7月末~8月前半がピークと予測され、連日35℃以上の猛暑日が続く見込みです。そんな今こそ知っておきたいのが、｢家電掃除で電気代を節約できる｣というライフハック!ラク家事アドバイザーの島本美由紀さんが教える消費電力の高い家電TOP3を中心とした｢お金が貯まる節電掃除術｣をご紹介します。 夏の消費電力TOP3家電はこれ! 1.エアコン2.冷蔵庫3.照明