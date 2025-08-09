東京ディズニーリゾート®に遊びに行った際は、楽しいアトラクションやショー以外にも、ここでしか食べられない美味しいスイーツやお土産、グッズの情報も気になりますよね。毎年暑い夏の期間中に初登場するスイーツも多く、訪れる前にぜひチェックしておきたいところ。今回は、甘くて美味しい最新スイーツ情報と、おすすめのお土産グッズの魅力をママスタ編集部がたっぷりお届けします。子どもでも食べやすい＆溶けにくい！今