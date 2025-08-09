私（カナコ、40代）は夫（ヒデアキ、40代）と子どもたち（小1と小3）との4人暮らし。私の長兄（アツシ、50代）は妻（義姉、サヤカ、40代）と大学生、高校生の子どもと同居しており、次兄（ケンタ、40代）は独身です。私も兄たちも東京に住んでいます。最近、私の父（タカヒコ、78歳）が倒れて介護が必要になりました。私たちきょうだいは交代で週末、関西にある実家へ行き、母（ミツエ、76歳）をサポートしています。体力的な負担