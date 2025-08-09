子どもたちに、実験を通して化学に興味を持ってもらおうという体験イベントが岡山市の百貨店で開かれています。 【写真を見る】「重曹がぶくぶく膨らんで風船みたいに」科学の楽しさ知って“おもしろワクワク化学の世界” 展【岡山】 夏休み中の子どもたちに、化学の楽しさを知ってもらうのが狙いです。 日本化学会中四国支部が開催しているもので、洗濯のりを使ったスライムや、重曹の化学変化を利用したカルメラ焼き作りな