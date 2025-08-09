◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、本拠地での首位攻防3連戦への思いを語った。試合前取材に対応。1ゲーム差の2位日本ハムとの3連戦に向けて「首位攻防だからね。いいゲームをしたい。勝ち負けは出ますけど、首位争いにふさわしいゲーム内容になればファンの方にも喜んでもらえる」と話した。球宴前から先発ローテーションを検討し、この3連戦に有原航平、リバン・モ