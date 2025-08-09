◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が約2カ月ぶりに右翼守備に復帰する。日本ハムとの首位攻防3連戦初戦の試合前練習で取材に対応した小久保裕紀監督が説明した。近藤は左かかとを痛めた影響で6月17日の広島戦（マツダスタジアム）を最後に守備についていなかった。小久保監督は「近藤は守るので。今がヤマ場というわけじゃないけど『いけそうな手応えがある』と話していた。続け