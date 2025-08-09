最大9連休のお盆休み初日の8月9日、鉄道や空の便は、朝から帰省する人などで混雑しています。中部国際空港では、一日でおよそ9400人が出国する予定で、韓国や東南アジアなどが人気だということです。一方、名古屋駅の新幹線ホームも朝から混雑しています。のぞみは17日まで全席指定席で、9日午後はまだ空席があるということです。また、高速道路も新東名高速や東名高速などで渋滞が発生しています。