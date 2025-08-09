兵庫県佐用町で２０人が犠牲となった豪雨災害から１６年となる９日、遺族らが犠牲者を追悼しました。豪雨災害の犠牲者の名が刻まれた佐用町の「復興ひろば」には、朝から犠牲者の遺族ら約６０人が集まり、黙とうを捧げたあと、亡くなった人をしのんで花を手向けました。２００９年８月９日、台風９号による豪雨では佐用川が氾濫し住民ら１８人が死亡、２人が今も行方不明のままです。（遺族）「亡くなった家族が帰ってくる