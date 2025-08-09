お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちで、新幹線は混雑のピークを迎えています。午前９時ごろの新大阪駅のホームでは、荷物やお土産を抱えた人たちの姿が多く見られました。東海道・山陽新幹線「のぞみ」は混雑を避けるため、８日から今月１７日の間全席指定で運行しています。ＪＲ各社によりますと、「のぞみ」が９日午前中はほぼ満席ですが、午後からは一部列車で空席があるということです。「広島（に行く）」「