◇出場選手登録【巨人】又木鉄平投手【阪神】J・デュプランティエ投手、原口文仁内野手、前川右京外野手【DeNA】佐々木千隼投手【ヤクルト】石原勇輝投手【中日】松山晋也投手【西武】平沼翔太外野手◇同抹消【巨人】湯浅大内野手【阪神】長坂拳弥捕手、島田海吏外野手【DeNA】若松尚輝投手【中日】マルテ投手【西武】西川愛也外野手（9日16時5分更新）