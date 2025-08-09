「長崎の使命として、被爆の記憶を国内外に伝え続ける」９日午前、平和祈念式典で平和宣言を読み上げる長崎市の鈴木史朗市長の姿を、母・智子さん（９２）は入居する市内の老人ホームのテレビで見つめた。智子さんの父もかつて長崎市長を務め、平和宣言を読み上げてきた。被爆者でもある智子さんは、父親の姿にも思いをはせながら、「被爆者の思いを息子が代弁してくれた。どうか世界に伝わってほしい」と願った。８０年前の