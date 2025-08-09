原爆投下から80年を迎え、広島電鉄が保有する最も古い被爆電車156号が運行されました。9日午前8時、原爆ドーム前にある相生橋には多くの鉄道ファンがカメラを構えていました。姿を現したのは被爆電車の156号です。原爆投下から復興80年を記念し運行されました。広島電鉄は原爆投下から3日後最初に復旧した現在の広電西広島から観音町で、運行を再開しました。■広島電鉄小椋 伸哉さん「平和について考える機会になればと思