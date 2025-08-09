長崎は、本日8月9日、80回目の原爆の日を迎えました。 雨の中始まった被爆80年の平和祈念式典。 石破総理をはじめ、アメリカやイスラエルなど、核保有国6か国を含む94の国と地域の代表など約4000人が参列しました。 この1年間に新たに死亡が確認された3167人の名簿が奉安され、長崎原爆の犠牲者は20万1942人となりました。 鈴木長崎市長は平和宣言で故・山口 仙二さんの「ノーモア・ヒバクシャ」と