お笑い芸人のおばたのお兄さん（37）が8日、自身のブログを更新。駆け出し時代に妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）と通った“思い出の餃子店”を久々に訪れ、当時のエピソードを振り返った。【写真】「連絡先を交換した日」の2ショットを公開おばたのお兄さん＆山崎夕貴アナ恵比寿での用事を終えた後、偶然目に入った餃子専門店「渋谷餃子」に立ち寄ったというおばた。カウンター席で「ダブル餃子定食900円！」を