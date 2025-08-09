今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#237【ケーキ】レンチンで簡単マグカップケーキ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----今回はレンチンで作るケーキ！ 簡単ですのでお試しください！----﻿﻿ 投稿者のarchさんがマグカップで手軽に作れるケーキのレシピを紹介してくれました。まずは大きめのマグカップに卵1個を入れます。 そこへ溶かした