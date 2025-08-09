3連休の初日、熊本県内では、所によって非常に激しい雨が降り、交通機関に影響が出ています。■花木瞳記者「午前8時過ぎの熊本市の産業道路です。道路に水がたまり車が水しぶきを上げながら走っています」 9日、県内では水俣市で1時間に64.5ｍｍ、上天草市で54.0ｍｍなど非常に激しい雨が降りました。 九州新幹線は、雨の影響で遅れが発生していて、在来線でも運休や遅れが発生しています。 肥薩おれんじ鉄道も運行を見合