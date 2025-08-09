7日午後、新潟県の火打山の登山中に道に迷い遭難した親子が救助されました。親子にけがなどはありませんでした。救助されたのは、東京都豊島区に住む50代男性と10歳未満の女児の親子です。警察によりますと、2人はは6日に火打山に登り高谷池ヒュッテに宿泊。7日に妙高山を目指しましたが、途中で雨が降り、登頂をあきらめて下山している際、道がわからなくなったため、110番通報したということです。その後、長野県警察航空隊ヘリ