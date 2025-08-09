交通事故防止のため縦列してパトロールする署員ら＝８日、山北町向原の国道２４６号（画像の一部を修整しています）４日に神奈川県山北町の国道２４６号で男女２人が死亡した事故を受け、県警松田署と県警第２交通機動隊は８日、事故現場周辺で合同の交通パトロールを実施した。パトロールには赤色灯を点灯した白バイやパトカー、アクティブ交番車など計６台が縦列で、国道２４６号沿いを巡回した。署によると、県内の交通事