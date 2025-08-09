『春川さんは今日も飢えている』（おりはらさちこ/ぶんか社）第2回【全5回】【漫画】『春川さんは今日も飢えている』を第1回から読む仕事はいつもキッチリ定時、遊びもしない、つねに眉間にシワありで、近寄りがたい雰囲気まんまんのOL・春川夏実。でも裏の姿は、食べ物を前にするとテンションだだ上がりの、規格外の大食い（＆天然）女子だった!! 春川さんの気持ちいいほど豪快な食べっぷりと、そんな春川さんの一面を少しずつ知