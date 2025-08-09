タレントの岡田紗佳が8日、自身のインスタグラムを更新。デコルテが美しいドレス姿を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】岡田紗佳の美くびれ際立つ”役満ボデイ”岡田はこの日、「Thank you 宇都宮」とコメントを添え、宇都宮競輪場で行われたトークショーに出席した際の姿を披露。華やかなフラワープリントのチューブトップドレスは、胸元から肩のラインにかけての美しいデコルテと、足元に向かって流れる