■これまでのあらすじ幼なじみのありさに心を傷つけられた経験から、ののかは友だちとうまく接することができない。やっとありさから離れて大学生活をエンジョイしていたのに、友だちのお金の貸し借りに遭遇したり代返を頼まれると、身がこわばってしまう。また、飲み会で帰れなくなった友だちを泊めた際に、もう1泊したいと友だちから言われたののかは、急に距離を詰めるのが怖くなってしまい、理由をつけて追い出してしまうのだ