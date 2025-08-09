◆米大リーグカージナルス５―０カブス（８日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブス・鈴木誠也外野手（３０）が８日（日本時間９日）、敵地・カージナルス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。４打数１安打で２試合連発とはならず、チームは完封負けを喫した。鈴木の打率は２割５分１厘。５点を追う８回先頭で左前打を放ち、８月に入って初の２試合連続安打をマークしたが、得点にはつながらなかった。鈴木は６