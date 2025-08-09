◆米大リーグパドレス―レッドソックス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が８日（日本時間９日）、敵地のパドレス戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、出場４試合ぶりの打点をマークした。０―０で迎えた４回無死満塁で、パ軍先発ピベッタの高めの直球を捉えると、中堅奥へ飛距離十分の犠飛。三塁走者が余裕を持って生還し、先制点を奪った。レ軍はなお１死一、三塁で