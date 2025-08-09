◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女シングルス２回戦がスタート。女子で世界ランク９位の大藤沙月（ミキハウス）が２回戦で対戦予定だった同３８位のリリー・チャン（米国）が試合前に棄権した。これにより、昨年のモンペリエ大会（フランス）に続くＷＴＴチャンピオンズ２勝目を目指す２１歳は、１０日の準々決勝に進んだ。８日の１回戦では同４１位のチ・ミンヒョン（オーストラリア