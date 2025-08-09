◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明秀学園日立―聖隷クリストファー（９日・甲子園）明秀学園日立（茨城）の学校応援団の一部（吹奏楽部など約２６０人）は、天候不良のために前夜の出発が遅れ、高速道路の事故渋滞、お盆渋滞にも巻き込まれて到着が遅れていたが、６回に入った午前１１時４３分、一塁側アルプスに到着した。５回までは控え部員たちが「口ラッパ」で盛り上げ、「盛り上がりが足りない！」