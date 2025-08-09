シンガポール在住の女優・伊東美咲（４８）の最新ショットにフォロワーが沸いた。９日までに「皆さま暑い日々が続いておりますね。いかがお過ごしでしょうか」とインスタグラムを投稿。「先日の撮影時、メイクルームでは待ち時間に夏らしいヘアバンドリレーを楽しんでみました。爽やかなヘアアイテムは友人からの贈り物が多いのですが、色々なシーンに重宝します」という。「ヘアメイクの岡野さん、スタイリストの大沼こずえ