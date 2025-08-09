高知の夏の風物詩「よさこい祭り」は10、11の両日に開催され、NHKで2夜連続生中継される。連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で若き石工・原豪役を好演した俳優の細田佳央太（23）が10日分にゲスト出演することが急きょ決定。高知放送局は9日、SNSで「蘭子と豪ちゃんの2ショットをお楽しみに」と呼び掛けた。もともと10日分には朝田蘭子の女優・河合優実がゲスト出演。豪の出征前夜に結ばれ