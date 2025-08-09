お盆休みの帰省ラッシュが始まり、東海道新幹線は9日が下りのピークとなっています。3連休初日の9日、静岡市のJR静岡駅では大きな荷物を持った家族連れなどの姿がみられました。JR東海によりますと東海道新幹線は9日が下りのピークで、9日午前11時現在、＜JR静岡駅の新幹線乗車率＞下りひかり150％こだま70％上りひかり120％こだま70％となっています。また上りのピークは8月17日と予想され