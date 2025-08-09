南伊豆町の弓ヶ浜海岸では9日夜、毎年恒例の会場花火大会が行われ、海岸に訪れた大勢の見物客が、大迫力の海上花火を体感しました。「弓ヶ浜花火大会」は毎年8月8日の午後8時に行われ、今年で48回目になります。海岸には、大勢の見物客が訪れ、大迫力の海上花火を体感しました。海中に打ち込まれる花火は、海面で花開くたびに訪れた観光客を魅了していました。（見物客）「すごい良かった。空いっぱいに花火になっていました。」会