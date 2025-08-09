長崎に原爆が投下されてからきょうで80年です。平和祈念式典には、G7各国やロシアの駐日大使らも参列し、長崎市の鈴木市長は世界に向けて核兵器の廃絶を訴えました。原爆投下から80年、長崎は祈りの朝を迎えました。長崎原爆による犠牲者は、1945年の末までに7万4000人にのぼり、被爆者の平均年齢は今年、86歳を超えました。胎内被爆した男性（79）「母親は全身ケロイド、胎内被曝でなんとか生まれてきました。平和に見えますけど