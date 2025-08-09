旧ソ連の構成国だったアゼルバイジャンとアルメニアの首脳がアメリカのトランプ大統領の仲介で和平に向けた共同宣言に署名しました。アメリカのトランプ大統領は8日、ホワイトハウスでアゼルバイジャンのアリエフ大統領とアルメニアのパシニャン首相と会談し、両国の首脳は和平に向けた共同宣言に署名しました。共同宣言にはアルメニアの南部を通り、アゼルバイジャンの本土と飛び地のナヒチェワンを結ぶ輸送回廊を設けることが盛