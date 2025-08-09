8日、米南部アトランタにある疾病対策センター（CDC）の施設で、銃撃事件の対応に当たる警察官ら（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米南部アトランタにある疾病対策センター（CDC）の施設で8日、銃撃があり、警察官1人と容疑者の男が死亡した。CNNテレビによると、警察は男が新型コロナウイルスのワクチン接種で病気になったと信じて逆恨みし、CDCを標的にしたとみて捜査している。米国ではワクチン接種が健康被害につな