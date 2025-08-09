こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。40℃の高温を記録する地域もあり、外出時に冷たいドリンクは欠かせませんよね…。そんな今夏こそLOGOS（ロゴス）の「真空 温・冷ペットボトルシリンダー」がおすすめ。冷たさをキープするための工夫が満載で、真夏のドリンク携帯用最強アイテムです！●この記事で紹介している商品 ロゴス(LOGOS) ペットボトルシリンダー 温・冷保温ホルダー