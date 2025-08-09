3連休初日の9日、お盆休みを信州で過ごす人の帰省ラッシュがピークを迎えています。JR長野駅には、大きな荷物を持った家族連れなどが次々と降り立ちました。神奈川からの親子「じじばばのおうちに行く。（何したい？）スイカ割りとかそうめんとか、いろいろかな。」神奈川から「おじいちゃんとおばあちゃんに会いに来ました。家族の時間を過ごせるのが一番幸せです。」JR東日本によりますと、北陸新幹線は東京からの下り自由