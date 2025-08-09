2022年8月、静岡市の雑居ビルで消防士の男性が死亡した火災で検察は7日、業務上過失致死の疑いで書類送検されていた男性を不起訴にしたと発表しました。この火災は2022年8月、静岡市葵区呉服町の雑居ビル火災で消火活動をしていた駿河消防署の消防士、山本将光さんが亡くなったもので、警察は2024年8月、静岡市消防局で元小隊長の男性を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。検察は元小隊長の男性について7日付で嫌疑不十分で