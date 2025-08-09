きょうから最大で9連休となるお盆休み。ふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まっています。沖縄に旅行「プールで遊ぶ」「子供と一緒にずっと過ごせるのが楽しみですよね」徳島に旅行「徳島には自然を見にいく。四国は自然が豊かだから」「何とか喧嘩しないように頑張りたい」羽田空港は朝から大きな荷物を持った家族連れなどで混雑しています。航空各社によりますと、国内線の下りはきょう、国際線はあすまでが混雑