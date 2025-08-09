自民党の鈴木宗男参院議員が８日、自身のブログを更新。同日行われた同党の両院議員総会について言及した。鈴木氏は「１４時半から両院議員総会が開かれ、約３５人の人がそれぞれ意見を述べた」と総会について報告。鈴木氏は「『自民党公認として一つの組織、団体の支援もなく、個人で北海道から沖縄まで２万キロ以上の移動をし、闘ったそこで一番言われたことは裏金議員に対するけじめがなっていない。処分が甘いというものだ