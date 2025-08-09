Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞圭吾の母親から「息子を馬鹿にしているの？」と問われた真琴。しかし、それは圭吾を信頼しているからこその言葉で……？自分の経験も踏まえて、年齢を理由にしないお母さん、すてきですね……！認めてくれて良かったです！ゆき蔵さんの漫画