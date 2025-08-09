お盆前の3連休初日のきょう（9日）、JR岡山駅では早くも帰省ラッシュがピークを迎えています。 【写真を見る】JR岡山駅でも帰省ラッシュ始まる新幹線や在来線ともに下りは9日がピーク【岡山】 岡山駅に到着した東京始発ののぞみ1号です。新幹線の下りホームには帰省や旅行に行く人たちが次々降り立ち、朝から混雑しています。 お盆期間中は、のぞみ号は全席指定となっていて、きょう（９日）の日中の列車は