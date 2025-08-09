米トランプ政権の関税引き上げが世界経済を揺るがしている。とりわけ自動車関税が日本を含む各国の自動車産業に与える影響は大きい。トヨタ自動車など国内大手7社の米関税影響額は2兆7000億円（2026年3月期通期）にのぼる見通しで、営業利益を約4割近く押し下げるという。自動車の生産台数が年間823万台（2024年）と世界第3位の日本の地位は、今後どうなるのか。日本メーカーが困惑するのは関税の引き下げ時期自動車をめぐり、日本