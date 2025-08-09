JR東日本によりますと、JR羽越本線は８日からの大雨の影響で９日始発から吹浦駅と新屋駅間で運転を見合わせていましたが、羽後本荘駅と新屋駅間が午前11時30分に運転を再開しました。吹浦駅と羽後本荘駅の間は線路の点検に時間を要し、運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていないということです。