“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が9日、東京ビッグサイトで開催中の『第25回JAPANドラッグストアショー』内で発表された『第5回 Men's Beauty アワード』各賞受賞者発表・表彰式に登壇した。【写真】歩いてイベントに登壇した佐藤弘道佐藤は昨年6月に「脊髄梗塞」を発症。懸命なリハビリの結果、歩けるようにまで回復した。「昔の子供たち〜、こんにちは〜」と笑顔であいさつ。「本当にうれしい