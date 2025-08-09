【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ネタバレ＝秘密を共有するシークレットミーティング開催！フォトセッションでは“歩く男（河内大和）”が登場 映画『８番出口』のIMAX(R)先行上映が、本作を象徴する数字が連なった8月8日（ハチハチの日）に東京・TOHOシネマズ日比谷にて行われ、上映後、主演の二宮和也、川村元気監督が登壇。ネタバレ＝秘密を共有する異例づくしのシークレットミーティング