■ふたりはラジオ『DK SELECT WEEKEND LIVING』で共演 【写真】松下洸平が増田貴久の後ろからくっついた姿など松増コンビツーショット①～③ FMラジオ『J-WAVE』公式SNSにて、松下洸平とNEWS増田貴久のツーショットが公開された。 金曜23時30分から放送の松下ナビゲートのプログラム『DK SELECT WEEKEND LIVING』に、スペシャルゲストとして増田が出演した際のオフショットとなっている。