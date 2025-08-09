ドジャースの佐々木朗希投手が8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。デーブ・ロバーツ監督やアンドリュー・フリードマン編成本部長らが見守る中、打者のべ9人に対して計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。『ヤフー・スポーツ』など米複数メディアが伝えている。 ■球速は96～97マイルを記録 右肩のインピンジメン