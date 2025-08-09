活発な前線の影響で九州では激しい雨が続いています。9日夜から10日にかけて九州北部を中心に線状降水帯が発生する恐れがあり、土砂災害などに厳重に警戒してください。熊本県では9日朝、非常に強い雨が降り、水俣市で1時間に64.5mmの雨を観測しました。記録的な大雨を観測した鹿児島県では、姶良市で土砂崩れによって住宅が倒壊し、住人の女性（30代）と連絡が取れなくなっていて、警察と消防が捜索を続けています。9日夜から10日