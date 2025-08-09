アポロ１３号のミッションを指揮したことで知られるジム・ラベルさんが死去した/NASA（ＣＮＮ）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の著名な宇宙飛行士、ジム・ラベルさんが死去した。９７歳だった。ラベルさんは１９７０年、月面着陸を断念せざるを得なかったアポロ１３号のミッションを指揮したことで知られる。ＮＡＳＡの報道発表によると、ラベルさんは８月７日、イリノイ州レークフォレストで亡くなった。死因は現時点で明らかにされて